PSG : Luis Enrique va préparer une surprise ?

Jean de Teyssière

Face à Salzbourg ce mardi, le PSG va devoir absolument gagner. Avec une 25ème place synonyme d’élimination, il a urgence. Deux points séparent le PSG de la dernière place qualificative pour les barrages de la Ligue des Champions et Luis Enrique pourrait jouer d’une façon différente pour tenter de repartir de l’avant dans cette compétition.

A trois matchs de la fin de la phase de ligue, le PSG est en grand danger. Les hommes de Luis Enrique doivent absolument gagner face au RB Salzbourg ce mardi pour repartir de l’avant et se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions. Un club qui est déjà tombé face à une équipe française puisque Brest était venu s’imposer 4-0 lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Un exploit pour Brest. Le PSG de par son statut, doit s’imposer largement.

Luis Enrique prêt à jouer le contre ?

Présent en conférence de presse ce lundi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a été interrogé sur le choix tactique qu’il fera pour tenter de ramener le meilleur résultat possible d’Autriche : « Si on va jouer le contre ? A ce niveau de la compétition, notre rival a aussi besoin de points donc ça va aussi définir qu'il aille plus de l'avant. C'est une équipe qui presse beaucoup mais qu'ils jouent haut ou bas dépendra de notre façon de jouer. On a toujours plus eu le ballon que l'adversaire sauf dans un match. Ce que je préfère, peu importe. On peut jouer en transition comme on peut jouer face à des blocs bas, ça dépend de ce que fait l’adversaire. »

Donnarumma de retour, Ramos en pointe ?

D’après RMC Sport, voici la composition que devrait aligner Luis Enrique ce mardi face au RB Salzbourg pour le match déjà capital en Ligue des Champions : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Zaïre-Emery - Lee, Ramos, Barcola.