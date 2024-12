Le PSG l’a privé de son rêve, Mbappé annonce la couleur au Real Madrid !

Thomas Bourseau

Après deux désillusions avec l’équipe de France à l’Euro en 2021 et cette année, Kylian Mbappé a dû se contenter de visionner les rencontres de la délégation masculine de football pendant les Jeux Olympiques de Tokyo et de Paris auxquels il n’a pas eu de passe-droit par le PSG et le Real Madrid. Pour autant, Mbappé n’a pas oublié son rêve.

Le rêve olympique, ils sont beaucoup à l’avoir dans le sport et le football n’est pas une exception quand bien même le graal de la discipline demeure la Coupe du monde. Lionel Messi, Neymar ou encore Cristiano Ronaldo… Tous ont déjà pris part à des Olympiades au cours de leur carrière. Antoine Griezmann et Kylian Mbappé cultivaient eux aussi ce désir.

Kylian Mbappé a raté les JO de Paris 2024

Cette année, les Jeux Olympiques ont eu lieu à Paris de fin juillet à la mi-août. Cependant, comme ce fut déjà le cas pour les JO de Tokyo en 2021 en raison du refus du PSG, Kylian Mbappé n’a pas eu la possibilité de participer à cette quinzaine de par son changement de club du Paris Saint-Germain au Real Madrid. Dès l’hiver dernier, le club merengue avait prévenu la Fédération française de football par communiqué qu’aucun joueur du Real Madrid ne serait libéré pour les JO de Paris 2024.

«J’aurais voulu les JO mais je n’ai pas pu les faire à Paris. Mais pourquoi pas faire les JO un jour»

Pour Clique X, en interview pour Mouloud Achour diffusée sur Canal+, Kylian Mbappé a une nouvelle fois partagé son souhait de représenter le drapeau français aux Jeux Olympiques. « Il me reste quoi comme gros trophée ? La Ligue des champions ? Je suis dans le meilleur club pour ça. Il me reste bien sûr des trophées. L’Euro avec l’équipe de France, j’aurais voulu les JO mais je n’ai pas pu les faire à Paris. Mais pourquoi pas faire les JO un jour. Les trophées individuels, c'était un rêve quand j’étais petit, mais maintenant c'est un objectif ».

En 2028 à Los Angeles ? Kylian Mbappé sera alors âgé de 29 ans et encore sous contrat au Real Madrid pour une saison. Reste à savoir si le géant du football espagnol se laissera convaincre par le rêve olympique de Mbappé d’ici-là.