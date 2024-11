PSG : Luis Enrique plombé par Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est le meilleur buteur de l’histoire du PSG et a inscrit 44 buts la saison dernière. Des réalisations qui manquent cette saison au Paris Saint-Germain en Ligue des champions comme souligné par le journaliste Dominique Séverac ce jeudi après un nouveau match de C1 passé sans un but d’un attaquant du club de la capitale.

Après quatre journées de saison régulière de Ligue des champions, le PSG n’y arrive pas. Bilan ? Deux défaites contre Arsenal et l’Atletico de Madrid (2-0 et 2-1), une victoire face à Gérone (1-0) et un nul contre le PSV Eindhoven (1-1). Pire, les buts marqués proviennent d’un contre son camp, d’Achraf Hakimi et de Warren Zaïre-Emery. Aucun attaquant du Paris Saint-Germain n’est parvenu à trouver le chemin des filets.

«Force est d'admettre qu'il aurait boosté le PSG dans ce mini-championnat européen»

L’occasion pour Dominique Séverac d’effectuer un constat clair sur la vie sans Kylian Mbappé pour le PSG. « Que l'on aime ou non Kylian Mbappé, force est d'admettre qu'il aurait boosté le PSG dans ce mini-championnat européen. Il a marqué tellement de buts pour Paris dans cette première phase qu'avec lui, les choses seraient plus faciles en ce moment. C'est évident ».

«Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Marco Asensio ne possèdent pas son sens du but»

Au cours d’une session de questions / réponses avec les internautes du Parisien ce jeudi, le journaliste du quotidien de la capitale a entre autres souligné un point important : Bradley Barcola, Marco Asensio et Ousmane Dembélé sont animés par d’autres facettes du jeu que le but. « Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Marco Asensio ne possèdent pas son sens du but. Je pense même que leur logiciel mental n'est pas branché sur le but mais sur d'autres aspects du jeu : la création d'espaces, la déstabilisation, la passe… ».