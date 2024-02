PSG : Luis Enrique le bouge, il jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Danilo Pereira ne joue pas tout le temps. L'international portugais dépanne, notamment en défense centrale. Un poste qu'il a appris à aimer, lui qui a été formé au milieu de terrain. Avant de défier la Real Sociedad en Ligue des champions ce mercredi, le joueur de 32 ans a décrypté les spécificités de ce poste.

Formé au milieu de terrain, Danilo Pereira est devenu une option pour Luis Enrique en défense centrale. Un poste qu'il avait découvert sous les ordres de Mauricio Pochettino et qui lui offre la possibilité de gratter quelques minutes de jeu cette saison au PSG.

« Mentalement, ce n’est pas un souci pour moi »

« Avec Pochettino, je jouais souvent au milieu du terrain. Aujourd’hui, avec Luis Enrique je joue en défense, mais mentalement ce n’est pas un souci pour moi car aujourd’hui, j’aime le poste. Je me trouve bon. Donc c’est plus facile » a confié le Portugais.

Danilo s'adapte à son nouveau poste