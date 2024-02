Luis Enrique corrige une recrue du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après un début de saison canon, Manuel Ugarte semble marquer le coup. Le milieu de terrain uruguayen fait les frais d'une concurrence féroce dans l'entrejeu. Mais l'ancien joueur du Sporting Portugal peut compter sur le soutien de Luis Enrique, qui n'hésite pas lui filer quelques conseils pour progresser dans le jeu.

Luis Enrique ne manque pas d'options au milieu de terrain. La concurrence est rude dans ce secteur où le moindre coup de mois bien pourrait coûter cher. Révélation de ce début de saison au PSG, Manuel Ugarte doit composer avec cette concurrence. Le joueur de 22 ans reste une promesse du PSG, mais semble accuser le coup ces dernières semaines. Ugarte souhaite s'appuyer sur les conseils de Luis Enrique pour continuer à progresser.

Luis Enrique file des conseils à Ugarte

« Je pense que ce qu'il me demande le plus et ce que j'essaie d'améliorer, c'est précisément ce dont nous parlions, quand j'ai le ballon, d'essayer de le faire circuler, d'aller chercher le ballon là où il y a beaucoup de monde et de l'emmener de l'autre côté, pour que l'ailier se retrouve en un contre un. Je pense que je dois encore beaucoup m'améliorer, mais je suis aussi très heureux de la façon dont j'ai grandi et j'ai aussi beaucoup d'ambition pour continuer à grandir » a-t-il confié dans un entretien accordé à l'UEFA.

« A Paris, on est en concurrence avec les meilleurs »