PSG : Luis Enrique fait une annonce, Riolo jubile

Présent en conférence de presse ce jeudi, Luis Enrique en a profité pour donner des détails de son projet au PSG, notamment sur le plan tactique, ce qui posait questions, notamment sur l'utilisation d'un système à quatre attaquants. Une explication claire qui a plu à Daniel Riolo.

« L’idée est, qu’avec la même équipe, le PSG possède de solutions infinies en attaque ». Voilà l'explication donnée en conférence de presse par Luis Enrique afin de justifier ses choix tactiques. Peu loquace face aux médias jusque-là, l'entraîneur du PSG s'est montré bien plus ouvert ce jeudi. Et cela plaît à Daniel Riolo.

Riolo enfin satisfait du discours de Luis Enrique

« Il fait partie des entraîneurs qui me fascinent, mais qui parfois peuvent m'agacer quand ils n'expliquent pas. Là c'est bien, il explique et il répond aux interrogations qu'on avait. Je répète mon inquiétude. Oui, je veux qu'il continue, c'est un entraîneur passionnant, un mec intelligent et brillant, mais l'expérimentation quand tu peux te retourner, il n'y pas de problème quand c'est sur la durée d'un championnat. Mais si ça tombe sur un match aller/retour, qu'il tente quelque chose qui ne marche pas et qu'il dit "oui mais ils comprendront quand on le mettra en place", j'ai peur que la déception au soir de l'expérimentation ratée sera plus importante que le temps qu'on voudra bien lui donner », assure le journaliste au micro de l' After Foot sur RMC avant de poursuivre.

«Je trouve que c'est plus intéressant pour tout le monde»