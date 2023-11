Luis Enrique dévoile son projet fou au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a massivement renforcé son secteur offensif en recrutant notamment Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos ou encore Marco Asensio et Bradley Barcola. A l'inverse, seuls Neymar et Lionel Messi sont partis, ce qui offre une énorme concurrence sur le front de l'attaque parisienne. Un choix parfaitement assumé par Luis Enrique qui dévoile son projet avec ses attaquants.

Durant le mercato estival, le PSG n'a pas chômé pour renforcer son effectif en densifiant notamment son secteur offensif avec les arrivées de Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos ou encore Marco Asensio et Bradley Barcola. Une situation qui permet à Luis Enrique d'avoir une infinité de choix dans le secteur offensif, ce qui se caractérise par de nombreux changements tactiques. En conférence de presse, le technicien espagnol a d'ailleurs évoqué son projet avec ses attaquants.

«Je suis plongé dans ce processus au quotidien»

« C’est une évolution constante. Je suis plongé dans ce processus au quotidien. Nous voulons un PSG imprévisible pour l’équipe adverse mais qui réalise des choses que nous avons prévues. Il faut générer de l’incertitude chez l’adversaire sans en causer chez nous. C’est un processus long et qui demande beaucoup plus de temps qu’à l’accoutumée. C’est différent de ce que nous avons mis en place en sélection par exemple. Parce que nous disposons de bien plus de temps et disposons au quotidien des joueurs à l’entraînement. Ça nous permet de développer quelque chose de bien plus complexe. Il peut y avoir 4 ou 5 joueurs d’attaque », lance l'entraîneur du PSG devant les médias avant d'en rajouter une couche.

«L’idée est, qu’avec la même équipe, le PSG possède de solutions infinies en attaque»