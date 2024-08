PSG : Luis Enrique annonce un numéro 9 surprise

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le PSG ne devrait finalement pas recruter pour pallier l'absence de Gonçalo Ramos sur blessure, la question est de savoir qui occupera la pointe de l'attaque. Luis Enrique peut compter sur Randal Kolo Muani, mais aussi sur Marco Asensio, qu'il peut utiliser comme faux numéro 9. Mais voilà que l'entraîneur du PSG a annoncé une autre solution pour ce poste.

Privé de Gonçalo Ramos pour les 3 prochains mois, le PSG se retrouve affaibli au poste de numéro 9. Si Randal Kolo Muani est appelé à prendre la relève à la pointe de l'attaque, Luis Enrique pourrait également choisir d'aligner Marco Asensio à ce poste. A moins que l'entraîneur du PSG ne réserve une surprise comme il en a l'habitude ? Celle-ci pourrait alors se nommer... Bradley Barcola.

« Barcola pourrait jouer comme 9 »

Si Bradley Barcola excelle au poste d'ailier gauche, voilà que le joueur du PSG pourrait dépanner comme numéro 9. En conférence de presse ce jeudi, Luis Enrique a expliqué : « Barcola peut aussi jouer numéro neuf, il l’a fait quand il était plus jeune. J’aime avoir beaucoup de joueurs qui peuvent changer de position à tout moment et bien jouer ».

« On s'adapte aux profils »

« Normalement, nous jouons en fonction des espaces et des moments footballistiques. Habituellement, le numéro 9 n’est pas un joueur qui touche beaucoup le ballon et demain face à Montpellier, qui va défendre dans son camp, ce sera sans doute encore plus le cas. Dans ce genre de configuration, le neuf est plus là pour finaliser les actions et générer des occasions. Mais quand tu joues avec un neuf qui donne plus de continuité à ton jeu, comme par exemple Asensio, il se passe d’autres choses. Je crois que nous nous adaptons très bien aux deux profils : celui du finisseur comme Ramos et Kolo Muani, mais aussi celui comme Lee Kang-in ou Asensio », a précisé Luis Enrique.