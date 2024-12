PSG : Luis Enrique a fait un «cadeau» à ce renfort

Amadou Diawara

Victime d'une rupture du tendon d'Achille le 26 février 2023 face à l'OM, Presnel Kimpembe n'a pas joué depuis près de 21 mois. De retour à l'entrainement collectif avec le PSG, l'international français a été convoqué pour le choc face au Bayern. Toutefois, Luis Enrique n'avait jamais envisagé de le faire jouer cette rencontre de Ligue des Champions.

Lors du Classique entre le PSG et l'OM du 26 février 2023, Presnel Kimpembe s'est blessé gravement. En effet, le défenseur central de 29 ans a été victime d'une rupture du tendon d'Achille. Opéré à deux reprises, Presnel Kimpembe n'a pas disputé la moindre minute de jeu depuis près de 21 mois. Et pourtant, il a été convoqué pour Bayern-PSG le mardi 26 novembre.

Bayern-PSG : Luis Enrique a convoqué Kimpembe

Alors qu'il a repris les entrainements collectifs avec le PSG, Presnel Kimpembe a eu la bonne surprise d'être convoqué par Luis Enrique pour le déplacement au Bayern Munich. Toutefois, le numéro 3 rouge et bleu n'a pas été inscrit sur la feuille de match de la cinquième journée de la Ligue des Champions. D'ailleurs, il ne figurait pas dans le groupe du PSG pour la réception du FC Nantes (le samedi 30 novembre) et il n'est pas de la partie non plus pour le voyage à Auxerre de ce vendredi soir.

Luis Enrique a fait un «cadeau» à Kimpembe

Selon les informations de RMC Sport, Luis Enrique a fait un « cadeau » à Presnel Kimpembe en l'inscrivant dans son groupe pour affronter le Bayern. A en croire le média français, le coach du PSG avait conscience que son rôle de vice-capitaine pouvait avoir son importance pour ce grand rendez-vous. Presnel Kimpembe ayant une voix qui compte au sein du vestiaire parisien.