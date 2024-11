PSG : Luis Enrique a dit non pour ces deux renforts

Pierrick Levallet

Le PSG est sur le point de mettre la main sur deux renforts de taille. En effet, Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez seraient rétablis de leur blessure et devraient faire leur retour très prochainement. Luis Enrique souhaiterait toutefois éviter de prendre des risques avec les deux joueurs et refuserait donc de les faire jouer dès ce vendredi.

Deux renforts sont sur le point de débarquer au PSG. Blessé à la cheville en tout début de saison, Gonçalo Ramos semble enfin rétabli. Mais il n’est pas le seul. Le club de la capitale devrait également récupérer Lucas Hernandez. Gravement touché au genou depuis mai, l’international français se serait remis plus vite que prévu de sa blessure. Les deux joueurs du PSG seraient désormais aptes à la compétition.

Luis Enrique ne veut prendre aucun risque avec Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez

Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez pourraient ainsi faire leur retour dès ce vendredi contre Toulouse. Mais d’après les informations de RMC Sport, il y aurait peu de chance de les voir jouer ce week-end. Luis Enrique ne voudrait prendre aucun risque avec les deux joueurs. L’entraîneur du PSG voudrait d’abord les voir effectuer quelques séances avec le groupe complet avant de leur accorder quelques minutes de temps de jeu. Le coach espagnol souhaiterait prévenir tout risque de rechute pour le buteur portugais et l’international français.

Deux renforts de poids arrivent au PSG !

Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez vont donc devoir patienter un peu avant de retrouver la compétition. Luis Enrique pourrait décider de les faire revenir le 26 novembre contre le Bayern Munich en Ligue des champions, ou le 30 novembre pour la réception du FC Nantes en Ligue 1. Le PSG devrait en tout cas récupérer des renforts de poids. Gonçalo Ramos pourrait régler les soucis de finition des Rouge-et-Bleu, et Lucas Hernandez sera une option de choix pour suppléer Nuno Mendes sur le côté gauche et Willian Pacho aux côtés de Marquinhos dans l’axe de la défense.