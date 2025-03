PSG : ll a vécu son pire cauchemar à Paris !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Liverpool a battu le PSG au Parc des Princes, et ce, contre le cours du jeu. Ultra dominateur et s'étant procuré un nombre incalculable d'occasions nettes, le club de la capitale n'a pas réussi à tromper Alisson Becker en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Et finalement, les Reds ont inscrit un but cruel en fin de match. Après le coup de sifflet final de la rencontre, le rappeur Niska a confié qu'il avait vécu un véritable cauchemar, qui allait l'empêcher de dormir.

En huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG a reçu Liverpool au Parc des Princes ce mercredi soir. S'il ont fini premiers de la saison régulière en C1, les Reds ont tout de même beaucoup souffert à Paris. En effet, les hommes de Luis Enrique ont dominé ceux d'Arne Slot de la tête et des épaules, et ce, pendant presque l'intégralité de la rencontre. Malgré tout, le PSG a perdu la première manche face à Liverpool.

PSG : Liverpool a réussi un hold up à Paris

Le PSG a frappé 27 fois au but contre Liverpool. Et malgré 10 tirs cadrés, la bande à Ousmane Dembélé n'a pas inscrit la moindre réalisation ce mercredi soir au Parc des Princes, ayant buté à chaque fois sur un Alisson Becker impérial. De leur côté, les Reds n'ont eu besoin de cadrer qu'une fois pour faire mouche, et ce, dans les derniers instants de la partie.

«Je vais mal dormir»

Alors que le PSG s'est incliné (0-1) contre Liverpool en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Niksa a réagi sur les réseaux sociaux. En effet, le rappeur a posté une photo d'Alisson Becker, le bourreau de son équipe favorite, sur son compte X. En légende de ce cliché, Niska a fait clairement savoir que le gardien des Reds lui avait fait vivre un cauchemar. Un cauchemar qui a perturbé son sommeil dans la nuit de mercredi à jeudi. « Je vais mal dormir », a écrit Niska. Le PSG retrouve Liverpool à Anfield le mardi 11 mars pour le match retour.