PSG : Lionel Messi maltraité, le coup de gueule au RC Lens !

Forcé de quitter le FC Barcelone à l’été 2021, Lionel Messi a alors fait le choix de poursuivre sa carrière en France, où il a évolué pendant deux ans sous les couleurs du PSG. Un passage qui n’a pas laissé un grand souvenir et l’octuple Ballon d’Or n’a pas été épargné par les critiques, ce que n’a pas apprécié son compatriote et défenseur du RC Lens, Facundo Medina.

L’histoire se souviendra que Lionel Messi a évolué pendant deux saisons en Ligue 1, mais c’est à peu près tout ce que l’on retiendra de son passage au PSG. Il faut dire que c’est à contrecœur que l’international argentin (191 sélections) a quitté le FC Barcelone en 2021. L’octuple Ballon d’Or n’a jamais réussi à s’acclimater à sa nouvelle vie en France et ses performances sur le terrain, malgré ses 32 buts et 35 passes décisives en 75 apparitions sous les couleurs parisiennes, ont souvent fait l’objet de critiques de la part des observateurs et des supporters.

« Je n’ai pas aimé la façon dont il a été traité »

Un traitement qui n’a pas plu à Facundo Medina, comme ce dernier l’a confié à AS : « Je n’ai pas aimé la façon dont il a été traité. Au-delà d’être des footballeurs, nous sommes des êtres humains et nous avons des sentiments. Cela doit être souligné. Il est important de souligner la valeur humaine que possèdent ces personnes, car ce qui ressort chez Leo, c'est l'humilité et la capacité de gérer les choses. Tous les grands athlètes le disent. »

« Il n’y a aucune excuse pour ne pas rendre hommage à un footballeur de sa catégorie »

Selon Facundo Medina, Lionel Messi a payé la finale de la Coupe du monde 2022 perdue par l’équipe de France face à l’Argentine. « C'est arrivé, ils n'ont pas aimé parce qu'ils ont gagné la finale contre la France et ce qui est arrivé est arrivé. Il n’y a aucune excuse pour ne pas rendre hommage à un footballeur de sa catégorie, qui est unique », a ajouté le défenseur du RC Lens.