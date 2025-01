Neymar - Mbappé : Messi à l’origine du clash au PSG ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a compté en ses rangs des joueurs d’exception comme Kylian Mbappé et Neymar. Lionel Messi a rejoint les deux anciennes têtes d’affiche du PSG pendant l’intersaison 2021/2022. Le début de la fin des bonnes relations entre Mbappé et Neymar du point de vue du Brésilien.

Entre 2017 et 2021, Kylian Mbappé et Neymar ont pu vivre de grandes soirées européennes au PSG et notamment le Final 8 à Lisbonne en 2020 avec une finale de Ligue des champions perdue contre le Bayern Munich. L’année suivante, ils ont pu éliminer à la fois le FC Barcelone de Lionel Messi et le Bayern de Robert Lewandowski avant d’échouer contre le Manchester City de Pep Guardiola en demi-finale.

🚨 Le PSG sur le point d'accueillir un joyau géorgien ! Kvaratskhelia à Paris pour 70-80M€, mais d'autres surprises pourraient suivre...

➡️ https://t.co/E7fkkZ3RQf pic.twitter.com/oMMNduwV14 — le10sport (@le10sport) January 17, 2025

«Après l'arrivée de Messi, Mbappé a été un peu jaloux»

Sans oublier les velléités de départ de Neymar en 2019 avec un retour avorté au FC Barcelone. Néanmoins, au cours du mercato d’été de 2021, il semblerait que la relation entre les deux hommes se soit considérablement dégradée. Et si l’on se fie aux propos tenus par Neymar chez Romario TV, il se pourrait que Lionel Messi soit l’instigateur de cette situation. « Nous avons eu de bonnes années de partenariat, mais après l'arrivée de Messi, il (Mbappé) a été un peu jaloux ».

«Il y a eu des bagarres»

En interview avec l’une des légendes du football brésilien qu’est Romario, Neymar n’a pas manqué de souligner des frictions de plus en plus nombreuses entre lui-même et Kylian Mbappé. En raison, selon lui, d’un comportement différent de la part du champion du monde tricolore. « Et puis il y a eu des bagarres, un changement de comportement ».