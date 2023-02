PSG : Lionel Messi a créé un nouveau clash

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Très discret face au Bayern Munich, Lionel Messi n’a pas pu empêcher la troisième défaite de suite du PSG mardi soir. L’Argentin, pas vraiment épargné par les médias français, a reçu le soutien de son pays. De l’autre côté de l’Atlantique, l’attaquant parisien est défendu et la presse tricolore en prend pour son grade, de quoi rajouter un peu d’huile sur le feu dans les relations entre Français et Argentins.

Troisième défaite de suite pour le PSG. Battu par l’OM et l’AS Monaco la semaine dernière, le club de la capitale vient de s’incliner contre le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Une défaite logique vu la prestation insipide des Parisiens qui n’auront jamais mis Yann Sommer en danger avant l’entrée en jeu de Kylian Mbappé. Neymar et Lionel Messi, alignés à la pointe de l’attaque, n’auront pas apporté grand-chose.

Messi déçoit, l’Argentine réplique

Alors forcément, la prestation du champion du monde n’a pas échappé à la presse française. Aucune note ne dépasse la moyenne, ce qui agace les médias argentins. « Un 3 qui n’a rien à voir avec la réalité. En comparaison avec Neymar (qui a eu la même note, NDLR), Messi a été bien plus actif et il a éliminé plus de joueurs », peste le journal Olé en réponse à la note de L’Équipe . « Semana », un autre média argentin, ajoute même que Lionel Messi se « fait crucifier en France ».

«On n’est toujours pas Neymar» : le PSG se fait clasher https://t.co/BHuG5HWl51 pic.twitter.com/FF7CvjCsuK — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

La naissance d’une rivalité ?