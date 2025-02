PSG : L’incroyable promesse à 10 milliards d’euros !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En février 2020, l'émir du Qatar s'engageait auprès d'Emmanuel Macron à investir 10 milliards d'euros dans l'économie française d'ici 2030. Mais ce projet est fragilisé par la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi, un proche de Tamim Ben Hamad Al Thani. Des proches du président du PSG ont annoncé que le Qatar pourrait stopper ses investissements suite à cette décision de justice.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a été mis en examen « pour complicité d’abus de pouvoir dans l’enquête entourant Arnaud Lagardère ». Il est suspecté d’avoir usé de son influence pour que QIA, actionnaire au sein du groupe Lagardère, change de position dans une affaire de gouvernance en échange de contreparties. Immédiatement, ses soutiens ont sollicité les médias et brandi la menace de retirer ses investissements en France, et donc au PSG. Mais pour Jean-Baptiste Guégan, ce coup de pression ne doit pas être pris au sérieux.

Un coup de bluff du clan Al-Khelaïfi ?

« Ce type de communication n’aurait pas eu lieu, n’aurait pas pu être possible il y a un an. Et encore une fois, ça ne peut pas être une menace réelle parce que, qui a le plus à perdre dans cette histoire? Le Qatar perdrait des actifs mais qu’est-ce ça changerait pour la France puisque ce sont déjà des intérêts privés et ils ne feraient que changer de propriétaire » a déclaré ce spécialiste de la géopolitique du sport et du Qatar.

Le Qatar pourrait beaucoup perdre

Le Qatar est notamment lié à cet investissement de 10Md€ promis par l’émir à Emmanuel Macron en février dernier. « Après, il y a une promesse d’investissement de dix milliards du Qatar donc qui se décrédibiliserait? C’est le Qatar parce que ça voudrait dire qu’il aurait fallu que ses intérêts priment sur la justice souveraine d’un pays. En terme de réputation à l’international, la totalité des ONG et des acteurs qui ont déjà des positions critiques vis-à-vis du Qatar donc déclencheraient ce type d’arguments contre le Qatar en cas d’investissements dans d’autres pays. Enfin, si vous mettez ce type de relations en place, il ne faut pas oublier que la France possède un siège au conseil de sécurité de l’ONU » a prévenu Guégan au cours d’un entretien à RMC Sport.