PSG : Le remplaçant de Dembélé annoncé en direct ?

Titulaire incontournable au PSG et en équipe de France, Ousmane Dembélé peine pourtant à se montrer régulier sous les deux maillots. Daniel Riolo a d’ailleurs sèchement taclé l’ancien joueur du FC Barcelone en direct jeudi soir sur RMC, expliquant qu’il souhaitait voir Michael Olise à sa place chez les Bleus.

Si l’équipe de France a réussi à facilement s’imposer contre Israël jeudi soir (4-1) en Ligue des Nations, à Budapest, certains éléments offensifs des Bleus ont eu beaucoup de mal à se mettre en valeur. C’est notamment le cas de deux joueurs du PSG : Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Et en direct au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a pointé du doigt le niveau global de Dembélé et dénonce son statut de titulaire intouchable aux yeux de Didier Deschamps.

« Le totem d’immunité… »

« Dembélé il fait quoi en équipe de France ? Lui aussi il a une sorte d’immunité avec Deschamps. Il joue toujours. Dembélé on en parle au PSG et on se dit que c’est de lui que viennent la plupart des attaques. Au PSG, c’est la vedette de l’équipe, t’as pas réellement d’autres choix. L’équipe de France par définition, c’est une sélection où tu as un réservoir et où tu pourrais essayer de construire autre chose. D’où le totem d’immunité dont on parlait. Lui il arrive et il est titulaire », constate Riolo, qui aimerait voir un autre profil installé sur le flanc droit de l’attaque de l’équipe de France à la place de Dembélé.

« On pourrait mettre Olise… »

« Est-ce qu’il mérite d’être toujours titulaire au vu de ce qu’il apporte ? On pourrait mettre Olise qui jouerait à sa vraie place », poursuit Daniel Riolo. Reste à savoir si Deschamps envisagera de sortir le numéro 10 du PSG de son équipe-type pour les prochains rendez-vous de l’équipe de France.