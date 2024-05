PSG : Le pote de Mbappé va faire comme Neymar ?

Thomas Bourseau

Cet été, Paris accueillera les Jeux Olympiques du 26 juillet au 11 août. Pour ce qui est du tournoi masculin de football, le Maroc prendra part à la compétition et pourrait éventuellement compter sur Achraf Hakimi. L’Équipe confie ces dernières heures que le PSG serait enclin au fait de laisser le défenseur marocain participer aux JO. Avant lui, d’autres joueurs évoluant ou passés au Paris Saint-Germain en ont fait de même, de Neymar à Lionel Messi en passant par Marquinhos.

Et si Achraf Hakimi réalisait le rêve que le PSG a refusé à son grand ami Kylian Mbappé ? Pour rappel, dans le cadre des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain avait la ferme intention de vivre son aventure olympique, rêve d’enfance pour le champion du monde tricolore. Néanmoins, dès le mois de mars de l’année en question, le PSG envoyait un courrier à la Fédération française de football dans lequel il était spécifié que le club parisien ne libérerait pas Mbappé pour les olympiades japonaises après l’Euro. Avec la crise sanitaire liée au Covid-19 au printemps 2020 avec le confinement mondial, l’Euro et les JO ont été reportés à l’été 2021. Mais la décision du PSG restait inchangée pour la non-participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Achraf Hakimi, prochaine star du PSG à participer aux Jeux Olympiques à Paris ?

Ce mercredi, L’Équipe a fait un point sur l’été d’Achraf Hakimi. Contrairement à Kylian Mbappé et d’autres stars européennes et sud-américaines qui vont représenter leurs nations pendant l’Euro et la Copa America, le défenseur du PSG international marocain n’a pas de compétition de prévue avec les Lions de l’Atlas puisque la Coupe d’Afrique des nations s’est déroulée cet hiver. Le Maroc aura une délégation pour l’équipe masculine de football pendant le tournoi de football des Jeux Olympiques de Paris qui se déroulera du 24 juillet au 9 août. L’Équipe affirme que le PSG ne devrait pas lui refuser sa participation pour les Jeux Olympiques avec le Maroc. En parallèle, le Paris Saint-Germain pourrait de ce fait renforcer ses chances d’à terme prolonger son contrat courant actuellement jusqu’en juin 2026. D’ailleurs, Hakimi ne serait pas le premier jouer passé par le PSG à vivre une expérience olympique.

Avant Hakimi, Marquinhos a représenté le Brésil aux Jeux Olympiques à Rio de Janeiro

En 2016, sur ses terres brésiliennes pour les Jeux Olympiques de Rio et du haut de ses 22 ans, l’actuel capitaine du PSG décrochait la médaille d’or aux côtés de Neymar et de Gabriel Jesus notamment. Malgré un début de compétition poussif face à l’Irak et l’Afrique du Sud (0-0 à chaque rencontre), la délégation brésilienne s’est hissée jusqu’à la finale remportée face à l’Allemagne aux tirs au but (1-1, 5-4). Avec et avant Marquinhos, une autre ancienne star du PSG a vécu son rêve olympique : Neymar.

Double ration olympique pour Neymar à Londres et Rio

Comme rappelé ci-dessus pendant les olympiades brésiliennes, Neymar n’a pas effectué une, mais deux participations aux Jeux Olympiques. En 2012, à Londres, alors qu’il avait tout juste 20 ans, Neymar défendait les couleurs du Brésil afin de remporter l’unique trophée qui a toujours échappé au Brésil. Et ce, malgré des grandes équipes mises sur pied avec Ronaldo et Roberto Carlos notamment aux Jeux Olympiques d’Atlanta en 1996. Comme en 1984 et en 1988, le Brésil de Neymar était malheureux finaliste à Londres en 2012 en s’inclinant face au Mexique (2-1). Accompagné de Thiago Silva notamment, Neymar a échoué et devra attendre la prochaine édition afin de rectifier le tir.

Angel Di Maria et Lionel Messi ont mis le feu à Pekin en 2008 !