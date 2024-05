Mercato - PSG : Deux renforts déjà annoncés ?

Benjamin Labrousse

Le mercato estival du PSG devrait être animé, avec de nombreux renforts. Depuis l’été dernier, le milieu de terrain parisien a été pointé du doigt comme l’un des secteurs à renforcer rapidement. Désireux de développer des jeunes joueurs prometteurs, les dirigeants parisiens auraient d’ores et déjà bouclé deux arrivées dans l’entrejeu. Explication.

La fin de saison approche à grands pas. Pour le PSG, cet exercice 2023-2024 se terminera ce samedi soir avec la finale de la Coupe de France face à l’OL. Demi-finaliste de la Ligue des Champions, Champion de France, et potentiellement vainqueur de la Coupe nationale, le club parisien aura réalisé une saison intéressante sous la houlette de Luis Enrique.

Des recrues dans l’entrejeu du PSG ?

Toutefois, l’effectif parisien aura également démontré certaines limites, notamment lors des grandes rencontres européennes. Au milieu de terrain particulièrement, le chantier semble de taille pour les dirigeants du PSG. Si Vitinha s’est révélé au plus haut niveau, et que Warren Zaïre-Emery dispose d’un énorme potentiel, ni Fabian Ruiz ni Manuel Ugarte n’auront véritablement réussi à convaincre Luis Enrique.

Le PSG se prépare à accueillir Kari et Moscardo