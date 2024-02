PSG : Le plan machiavélique de Macron avec Mbappé dévoilé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières années, Emmanuel Macron est apparu à de nombreuses reprises aux côtés de Kylian Mbappé. Des apparitions qui permettent au Président de la République de se refaire une image auprès de l'opinion publique comme l'a expliqué Gaspard Gantzer, ancien conseiller de François Hollande et, un temps, a la tête du service de communication de l'Elysée.

La question se pose : Emmanuel Macron a-t-il plus besoin de Kylian Mbappé que l'inverse ? Selon Gaspard Gantzer, ancien conseiller de François Hollande, le Président de la République se doit d'entretenir des bonnes relations avec le joueur de 25 ans. D'ailleurs, le responsable politique n'avait pas hésité en 2022 à lui demander de rester au PSG pour le rayonnement de la France. Mais comme annoncé par Gantzer, Macron peut parfois en faire des caisses, comme lorsqu'il avait tenté de le réconforter après la finale du Mondial 2022 perdu face à l'Argentine.

Mbappé : Le PSG prépare une folie à 240M€ ! https://t.co/LfgE4H6T2I pic.twitter.com/lhVgtFoZOd — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

Macron en fait trop avec Mbappé ?

« C’était une erreur de descendre sur la pelouse. Il y avait un côté un peu enfantin et passionné. Mais aussi une forme d’orgueil, montrer qu’il peu avoir tout les pouvoirs, notamment celui de réconforter notre star du football. C’était une faute de goût et en plus ça donnait une forme d’instrumentalisation » a confié Gantzer lors du documentaire Hors Norme s diffusé sur la Chaîne L'Equipe . Mais en se rapprochant de Mbappé, Macron tente aussi de se construire une image positive, de montrer qu'il se trouve aux côtés des puissants.

« Pour Macron, c’est essentiel d’avoir une bonne relation avec lui »