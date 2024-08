PSG : Le «nouveau Verratti» recruté pour 40M€

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du mercato estival 2022, le PSG avait déboursé pas moins de 40M€ pour recruter Vitinha en provenance du FC Porto. Et alors que l’international portugais s’est imposé comme un élément indiscutable du onze de Luis Enrique, Layvin Kurzawa le compare même à un certain… Marco Verratti !

Parmi les grandes satisfaction de ces dernières années au PSG, Vitinha (24 ans) occupe une place à part. Le milieu de terrain portugais avait absolument tout à prouver au moment de son arrivée au club en provenance du FC Porto pour 40M€ en 2022, et après une première saison plutôt irrégulière, il a réussi à s’imposer comme une valeur sûre du PSG.

« Ce n’est que le début »

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE, Layvin Kurzawa fait d’ailleurs l’éloge de Vitinha qu’il a côtoyé ces dernières années au PSG : « Il est arrivé un peu sur la pointe des pieds mais a très vite parlé français. Il découvrait un nouveau vestiaire, avec ses qualités, mais pour les exprimer c'était un peu compliqué avec tous les joueurs qu'il y avait autour. Il a eu une prise de conscience énorme l'année dernière. Il va prendre encore plus de place dans le vestiaire et, pour moi, ce n'est que le début de Vitinha », indique le latéral gauche tricolore.

« Il fait penser à Verratti »

« Il a pris confiance, il a pris conscience aussi qu'il était capable d'évoluer au plus haut niveau. Le coach l'a compris et il lui donne une grande confiance. Il a totalement raison. Ce n'est pas un Verratti mais, à certains moments, il fait penser à Marco, dans sa prise de risque notamment. Ils sont imprévisibles. Ils canalisent le jeu et Vitinha est une des pièces maîtresses du jeu parisien. C'est un joueur qui apporte une stabilité au jeu parisien aujourd'hui. Il met des buts importants, il frappe de loin, il a une très bonne frappe et il s'en sert. C'est une arme importante pour Paris », poursuit Kurzawa au sujet de Vitinha. Une comparaison avec Verratti qui devrait flatter le joueur du PSG.