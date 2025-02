PSG : Le boss file à l’étranger !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Si Luis Enrique a renouvelé son accord avec le PSG, Luis Campos est toujours habité par le doute. Lié au club parisien jusqu'en juin prochain, le conseiller sportif discute toujours avec le Qatar. Mais selon nos informations exclusives, le Portugais a été observé à Londres. Pour discuter avec une équipe de Premier League ?

Luis Campos est face à un dilemme. Architecte du nouveau projet parisien, le Portugais arrive en fin de contrat et pour l’heure, il n’y a aucun accord à l’horizon. Comme l’a rappelé le journaliste anglais Ben Jacobs, les discussions se poursuivent avec le PSG. Mais l’ancien responsable du LOSC et de l’AS Monaco veut-il poursuivre l’aventure ? Ce n’est pas certain.

Luis Campos aperçu à Londres

Alors que la volonté de poursuivre la collaboration est toujours présente, Campos a été aperçu à Londres ces derniers jours. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, le responsable parisien est dans le viseur d’Arsenal, mais surtout de Chelsea, qui compte lui proposer un contrat rare.

Chelsea va lui proposer une offre

Les Blues souhaitent lui proposer un poste de CEO du Football, avec des fonctions plus importantes que celle occupée par un directeur sportif traditionnel. Le club anglais exerce un fort pressing dans ce dossier. A Campos désormais de trancher.