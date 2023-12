PSG : La mèche est vendue pour Zaïre-Emery

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Warren Zaïre-Emery est déjà remis sur pied. Touché à la cheville lors de la rencontre face à Gibraltar le 18 novembre dernier, le milieu de terrain a fait son grand retour à l'entraînement ces derniers jours et a même pu fouler la pelouse du Parc des Princes face au FC Nantes ce samedi. Pour Daniel Riolo, sa titularisation face au Borussia Dortmund ne fait pas le moindre doute.

Touché à la cheville ces derniers, Warren Zaïre-Emery est redevenu compétitif. Le milieu de terrain ne souffre plus d'aucune douleur et a même disputé les 30 derrières minutes de la rencontre face au FC Nantes ce samedi soir (victoire 2-1).

« Focus sur mercredi »

Après la rencontre, Warren Zaïre-Emery a publié un court message sur les réseaux sociaux. Le milieu de terrain de 18 ans a déjà la tête à Dortmund. « Trois points de plus. Focus sur mercredi. Allez Paris » a-t-il lâché.

Zaïre-Emery titularisé face au Borussia Dortmund