PSG : La carrière de Barcola menacée pour une raison hallucinante ?

Régulièrement critique à l’égard de Bradley Barcola depuis son arrivée au PSG à l’été 2023, Daniel Riolo a fait une nouvelle sortie assez remarquée jeudi soir au sujet de la coupe de cheveux de l’attaquant parisien. Et il semble indiquer que les tresses de Barcola pourraient, à terme, le freiner dans son évolution de carrière.

Devenu indispensable sur le front de l’attaque du PSG, Bradley Barcola (22 ans) fait pourtant l’objet de certaines critiques. Le club de la capitale a récemment livré deux performances en demi-teinte contre Girona (1-0) et Reims (1-1), deux matchs durant lesquels Barcola ne s’est pas montré à son avantage. Mais Daniel Riolo soulève un tout autre type de débat sur l’attaquant du PSG…

Riolo dénonce les looks de footballeur

En direct dans l’After Foot sur RMC Sport jeudi soir, l’éditorialiste a évoqué un problème qu’il estime récurrent chez les joueurs, à savoir la coupe de cheveux, qui peut menacer des carrières : « Je défends depuis toujours que les looks en général et parfois les cheveux peuvent faire beaucoup dans la carrière d’un joueur », indique Riolo, avant d’évoquer le cas Barcola.

« Il ne voit rien avec ses tresses »

« Je pense que Barcola ne voit rien avec ses tresses ? Je pense qu’il jouerait beaucoup mieux si… C’est mon avis. Je n’ai pas dit qu’il voit rien, je pense que ça peut jouer », indique l’éditorialiste de RMC, qui a déjà taclé plusieurs fois Barcola depuis son arrivée au PSG.