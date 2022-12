PSG : Kylian Mbappé est-t-il le meilleur joueur du monde ?

Arthur Montagne

Eblouissant à la Coupe du monde, avec à la clé un triplé lors de la finale perdue contre l'Argentine, Kylian Mbappé n'en finit plus d'impressionner et s'est encore distingué mercredi soir contre Strasbourg. Mais alors que l'attaquant français ne cesse de briller, que ce soit en équipe de France ou avec le PSG, est-il actuellement le meilleur joueur du monde ?

Dix jours après sa performance ahurissante en finale de la Coupe du monde avec un triplé qui n'a toutefois pas permis à l'équipe de France de décrocher une troisième étoile, Kylian Mbappé était déjà de retour en Ligue 1 et a surfé sur sa lancé, inscrivant le but de la victoire contre Strasbourg dans les arrêts de jeu. Dans une forme étincelante, l'attaquant du PSG est-il le meilleur joueur du monde ?

Mbappé n'en finit plus de briller

Meilleur buteur de la Coupe du monde avec 8 réalisations au total, Kylian Mbappé caracole également en tête du classement des buteurs en championnat et en Ligue des champions. L'attaquant français est donc la grande star du PSG malgré la présence de Neymar et Lionel Messi et impressionne le monde entier ce qui en fait l'un des favoris pour le prochain Ballon d'Or, surtout s'il continue à briller dans les grands matches, notamment face au Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des champions.

Messi décroche le Graal, Haaland empile les buts

Néanmoins, d'autres stars peuvent le concurrencer pour le titre honorifique de meilleur joueur du monde. A commencer par son coéquipier au PSG, Lionel Messi, récemment champion du monde et désigner meilleur joueur du tournoi au Qatar. Karim Benzema, Ballon d'Or en octobre dernier, ou encore Erling Haaland, machine à buts de Manchester City, impressionnent également.



