PSG : Insulté, il dénonce un scandale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau scandale dans les tribunes du Parc des Princes. Durant la rencontre face au Racing Club de Strasbourg samedi soir, certains supporters parisiens ont entonné des chants homophobes. Présent au stade, Jean-Baptiste Montarnier a été la cible d'insultes homophobes. Président d'une association, il est revenu sur cette douloureuse expérience.

A quelques jours du choc face à l’OM, des chants homophobes ont été entendus au Parc des Princes, durant la rencontre face au Racing Club de Strasbourg. La commission juridique de la LFP a dénoncé des « chants discriminatoires inacceptables alors même que l’ensemble du football professionnel travaille depuis plusieurs saisons pour bannir des stades les comportements et chants homophobes ». De son côté, le PSG a condamné ces actes et a réaffirmé son engagement contre toute forme de discrimination.

Mercato : Indésirable au PSG, il se lâche après son départ https://t.co/5yTVrThhvo pic.twitter.com/eTvJCwFMi0 — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

Victime d'insultes au Parc des princes, il dénonce

Président de l'association "Bleus et Fiers" - l’association de supporters LGBT + des Bleus, Jean-Baptiste Montarnier a directement été visé par des insultes dans l’enceinte du stade. « Je tente toujours d'aller échanger avec les gens en précisant que je suis homosexuel, et là on vous dit: 'Tu n'as pas ta place au stade si tu es homosexuel', on vous insulte, il y a des menaces, tout un effet de groupe avec une pression derrière vous... Je suis intervenu par deux fois, il n'y a eu aucune réaction. Dimanche prochain lors d'OM-PSG on aura ces mêmes chants » a-t-il déclaré sur RMC.

Une plainte va être déposée

Montarnier a décidé de porter plainte. Il espère également une prise de conscience de la part des instances. « Je pense aux petits gamins qui n'ont pas fait leur coming-out et qui entendent ça, je me mets à leur place. La LFP a fait des ateliers de sensibilisation, c'est une bonne chose mais derrière ça continue, il faut des sanctions et une action des pouvoirs publics. Il faut arrêter le match. J'en veux aussi aux joueurs, ils pourraient arrêter eux-mêmes le match en dénonçant l'homophobie. On aurait entendu des cris de singes, on aurait arrêté le match immédiatement. Il faut combattre toutes les discriminations. Il faut frapper fort comme avec le racisme dans le football, on a les moyens de le faire » a-t-il lâché.