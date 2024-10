PSG : Il va signer, son clan annonce du lourd !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, Vitinha devrait rempiler de deux saisons, soit jusqu'en 2029. Alors que le milieu de terrain portugais fait déjà l'unanimité à Paris, sa cousine a fait passer un message fort. A en croire Daniela, Vitinha va encore monter en puissance avec le PSG de Luis Enrique.

Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Vitinha a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2027. Malgré tout, l'international portugais serait déjà sur le point de prolonger. Le club de la capitale voulant sécuriser l'avenir de son numéro 17 au plus vite. En effet, comme révélé par Le Parisien, Vitinha aurait trouvé un accord avec le PSG pour étendre son bail jusqu'en 2029.

«Il a une marge de développement»

D'après les indiscrétions du Parisien, Vitinha ferait déjà l'unanimité au PSG. D'une part, Luis Enrique serait tombé sous le charme du milieu de terrain de 24 ans. « C’est son joueur, sa révélation », affirme un proche du vestiaire du PSG. Un message que Luis Enrique a lui-même fait passer aux membres de son staff : « c’est impossible que quelqu’un d’autre joue à sa place, c’est notre numéro 6 ». D'autre part, les joueurs du PSG tiennent Vitinha en haute estime. D'après un intime du groupe, « il a gagné le respect du vestiaire grâce à son grand professionnalisme ». Consciente de la situation de Vitinha, sa cousine Daniela a annoncé du lourd pour la suite de son séjour au PSG.

«C’est quelqu’un d’humble, drôle et travailleur»

« Je ne suis pas surprise car Viti a un très haut niveau de maturité pour son âge. Il est encore jeune, il a donc une marge de développement et la capacité de s’améliorer dans d’autres aspects. Je lui ai souvent répété de tirer davantage. Et l’année dernière, il a fini par marquer. C’est normal car c’est quelqu’un d’humble, drôle et travailleur », a affirmé Daniela, cousine de Vitinha et joueuse de l’équipe de futsal du Portugal, lors d'un entretien accordé au Parisien.