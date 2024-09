PSG : Il régale Cristiano Ronaldo et jubile !

Thomas Bourseau

Dans la lignée de son apport offensif au PSG sur le seul match qu’il a joué cette saison face à Montpellier au cours duquel il avait signé une passe décisive pour Achraf Hakimi (6-0), Nuno Mendes a doublé même triplé cette addition avec le Portugal pendant la trêve internationale.

Du haut de ses 22 ans, Nuno Mendes s’est fait une place de choix dans la défense de la Seleçao. En effet, comme c’est le cas au PSG, l’international portugais est indiscutable dans le onze de départ de Roberto Martinez. D’ailleurs, le latéral gauche parisien s’est montré décisif lors des deux dernières sorties du Portugal en Ligue des nations.

Nuno Mendes offre à Ronaldo ses 900 et 901ème buts !

Jeudi dernier, Nuno Mendes a offert sur un plateau à Cristiano Ronaldo une passe décisive sur un long centre. Le quintuple Ballon d’or a transformé cette offrande qui a permis au Portugal de battre la Croatie et à la légende du Real Madrid d’inscrire le 900ème but de sa carrière (2-1). On prend les mêmes et on recommence, ce fut le message qui est ressorti de la victoire du Portugal contre l’Écosse dimanche soir. Dans les dernières minutes du temps réglementaire et alors que les deux équipes s’étaient neutralisées, Ronaldo a offert la victoire à la sélection portugaise sur une passe décisive de Nuno Mendes (2-1).

«Je suis très heureux, en plus du fait qu'il ait atteint les 900 buts»

Invité à s’exprimer sur ses services à Cristiano Ronaldo pendant cette trêve internationale de septembre, Nuno Mendes n’a pas dissimulé sa joie pour celui qui est surnommé CR7. « Je suis très heureux, en plus du fait qu'il ait atteint les 900 buts. Nous avons remporté deux victoires importantes ». a confié Mendes dans des propos relayés par le compte X : ParisSG Infos.