PSG - Haaland : Le «dérapage» de Luis Enrique !

Alors que le PSG affronte Manchester City ce mercredi en Ligue des Champions, à la veille de cette rencontre, Luis Enrique avait tenu des propos qui ont fait énormément parler. En effet, interrogé sur son utilisation du numéro 9, l’entraîneur du PSG a parlé d’Erling Braut Haaland glissant au passage un tacle à Gonçalo Ramos. De quoi faire halluciner Christophe Dugarry.

Depuis le début de la saison, Luis Enrique a régulièrement évolué sans réel numéro 9. Pourtant, Gonçalo Ramos est disponible au PSG. Et si c’était tout simplement parce que l’entraîneur parisien juge le Portugais pas assez bon à ses yeux ? C’est le message sous-entendu ce mardi par Luis Enrique au moment de parler d’Erling Braut Haaland, le numéro 9 de Manchester City.

« Je trouve ça nul, archi nul »

Ces propos de Luis Enrique sur Erling Braut Haaland ont fait énormément réagir. Ça a été le cas ce mercredi de Christophe Dugarry. Au micro de RMC, le champion du monde 98 s’en est alors pris à l’entraîneur du PSG, lâchant : « C’est clairement un dérapage. Je trouve ça nul, archi nul. J’aurais bien aimé que Ramos soit en conférence de presse et qu’on lui pose la question « il y a deux identiques mais Guardiola joue avec un avant-centre, peut-être que vous auriez plus de chance de jouer si vous étiez à City » et que lui aurait répondu « vous parlez de qui ? Guardiola ? Ah oui, vous voyez la différence entre Guardiola et Enrique ». J’aurais aimé qu’il se passe un truc comme ça. Enrique a beau faire du Guardiola, il est très loin ».

« C’est juste cruel et stupide »

« Moi je pense que le problème ce n’est pas Ramos, ce n’est pas Kolo Muani, c’est Luis Enrique qui est obtus, qui ne pense qu’à imposer qui a montré ses limites au haut niveau. (…) Ce dérapage, c’est bête, c’est méchant et ça ne sert à rien en définitif. C’est juste cruel et stupide », a ajouté Christophe Dugarry.