PSG : Grosse charge envoyée par Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain n’a pas répondu présent à l’Emirates Stadium. Battus par Arsenal sur une phase arrêtée et par le biais d’un duel aérien (2-0), les hommes de Luis Enrique ont eu des manquements tant défensivement qu’offensivement d’après l’analyse de l’entraîneur du PSG dans la foulée de la défaite.

Luis Enrique n’était pas d’humeur joyeuse après le revers concédé par le PSG sur la pelouse d’Arsenal mardi soir à l’Emirates Stadium dans le cadre de la deuxième journée de la saison régulière de Ligue des champions (2-0). Après avoir recalé la journaliste de Canal+ Margot Dumont sur l’explication tactique qu’elle ne pourrait pas comprendre selon ses propos, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a reconnu l’échec total de son groupe en terres anglaises.

PSG : Barcola provoque un clash en direct ! https://t.co/0FrwdZpUZh pic.twitter.com/V9wn3kY3FE — le10sport (@le10sport) October 2, 2024

«Donnarumma a été comme ses coéquipiers dans un standard minimum»

Dans un premier temps, Luis Enrique a pris pour lui la défaite contre Arsenal en défendant au passage Gianluigi Donnarumma qui n’était pas dans son meilleur jour face aux Gunners. « Je ne veux cibler personne individuellement, la défaite est pour moi, je prends l'entière responsabilité, la défaite est totalement méritée. Donnarumma a été comme ses coéquipiers dans un standard minimum ».

«Il est impossible d'avoir un résultat qui nous convient quand on n'arrive pas à gagner les duels sur le terrain»

Par la suite, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a effectué un constat d’échec au vu de la prestation globale du leader de Ligue 1. « L'adversaire était meilleur (...), et est l'une des meilleures équipes du monde, surtout dans le jeu aérien. Il est impossible d'avoir un résultat qui nous convient quand on n'arrive pas à gagner les duels sur le terrain, les défenseurs ont anticipé nos attaques et nos attaquants n'ont jamais réussi à battre les défenseurs ».

«Pour connaître le niveau de l'équipe, il va falloir attendre la fin de la saison»

Pour finir, Luis Enrique a donné rendez-vous aux observateurs en fin de la saison afin de faire un bilan sur le niveau de l’équipe du PSG. « Les Gunners ont été supérieurs dans tous les coups. Pour connaître le niveau de l'équipe, il va falloir attendre la fin de la saison, c'est le premier match à haut niveau qu'on a eu, il y aura d'autres matchs de ce genre. C'est le football de haut niveau. On a joué à l'extérieur, nous avons joué ce match de manière intense, mais expliquer le foot quand on joue un adversaire meilleur que nous, c'est difficile. Il ne faut pas répéter ce qu'il s'est passé aujourd'hui ». a conclu le coach du Paris Saint-Germain dans des propos relayés par RMC Sport.