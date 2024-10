Dembélé - PSG : La punition de Luis Enrique le fait jubiler !

Thomas Bourseau

Luis Enrique a pris une décision XXL en sanctionnant Ousmane Dembélé en ce début de semaine. En raison d’un écart disciplinaire, l’attaquant du PSG a été écarté par son entraîneur pour le choc face à Arsenal en Ligue des champions. Victorieux du Paris Saint-Germain sur le score de 2 buts à 0, William Saliba révèle avoir exulté au moment de l’annonce de l’absence d’Ousmane Dembélé.

La fin de semaine dernière semble avoir été mouvementée au PSG. Malgré la victoire parisienne lors de la réception du Stade Rennais et la passe décisive d’Ousmane Dembélé pour Bradley Barcola (3-1), les esprits se seraient échauffés entre Dembélé et Luis Enrique. De ce fait, la bombe était lâchée lundi : le numéro 10 du Paris Saint-Germain n’allait pas être dans le groupe parisien pour le choc de la deuxième journée de la saison régulière de la Ligue des champions sur la pelouse d’Arsenal mardi soir.

«Si quelqu'un ne respecte pas les obligations envers l'équipe, cela signifie qu'il n'est pas prêt»

Lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match lundi, Luis Enrique a forcément été interrogé sur le nom qui était sur toutes les lèvres : Ousmane Dembélé. L’entraîneur du Paris Saint-Germain ne s’est pas caché en évoquant les obligations manquées du principal intéressé envers le club parisien. « Si quelqu'un ne respecte pas les obligations envers l'équipe, cela signifie qu'il n'est pas prêt. Je considère que cette semaine est une semaine importante, que le prochain match est un match important, et je veux que mes joueurs soient dans les meilleures dispositions possibles. Par conséquent, je l'ai mis à l'écart ».

«Bien sûr que ça nous a fait du bien quand on a appris qu'il n'était pas là»

Cette absence d’Ousmane Dembélé, Arsenal ne l’avait pas vu venir. Au micro de Canal+, l’entraîneur Mikel Arteta avouait ne pas avoir compris ce qui s’était passé la veille de la rencontre. Et après le match, William Saliba en a rajouté une couche sur la surprise Dembélé. Le PSG s’est incliné sur le score de 2 buts à 0 à l’Emirates Stadium, sans Ousmane Dembélé qui est resté à la maison, et le défenseur français a reconnu que ce choix de Luis Enrique a fait du bien à Arsenal. « L’absence de Dembélé ? Bien sûr que ça nous a fait du bien quand on a appris qu'il n'était pas là. On sait qu'ils ont d'autres joueurs pour pallier son absence. On s'est concentrés sur nous-même mais bien sûr que son absence ne peut que nous faire du bien. »