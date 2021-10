Foot - PSG

PSG : Griezmann s’enflamme pour Mbappé après la Belgique !

Publié le 10 octobre 2021 à 0h15 par La rédaction

Étincelant contre la Belgique ce jeudi soir, Kylian Mbappé a été l'un des grands artisans de la remontée de l'Équipe de France (3-2). Sa prestation n'est pas passé inaperçue aux yeux d'Antoine Griezmann, qui n'a pas manqué de rendre hommage au joueur du PSG.

Devenu presque l’ennemi public numéro un après ce qui s'est passé cet été et ses envies de départ au Real Madrid, Kylian Mbappé continue de faire ce qu’il sait faire de mieux sur un terrain. Contre la Belgique ce jeudi soir, l’attaquant du PSG a été l’un des grands artisans de la remontée fantastique de l’Équipe de France (3-2), permettant aux Bleus d'accéder à la finale de la Ligue des nations. Auteur d’un but et d’une passe décisive, le joueur de 22 ans a encore démontré qu’il pouvait être un énorme danger sur la pelouse. Et cela n’est clairement pas passé inaperçu aux yeux d’Antoine Griezmann.

« C’est un top joueur, un joueur qui va tout gagner, que ce soit en club ou en sélection »