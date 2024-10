PSG : Grande annonce de Zaïre-Emery pour son avenir !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé pour la trophée Kopa qui récompense la grande révélation de la saison dernière, Warren Zaïre-Emery s’est finalement incliné devant Lamine Yamal. Mais le jeune milieu de terrain du PSG, toujours aussi ambitieux, annonce quand même du lourd pour son avenir et souhaite continuer sa belle progression.

Du haut de ses 18 ans, Warren Zaïre-Emery donne pourtant l’impression de faire partie des meubles au PSG. Le jeune milieu de terrain s’est imposé comme un titulaire en puissance depuis plus d’un an, et cette belle montée en puissance lui a permis d’être nommé au fameux trophée Kopa, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans sur toute une saison.

Zaïre-Emery s’incline devant Yamal

Warren Zaïre-Emery n’a terminé que 8e du classement, loin derrière le Barcelonais Lamine Yamal, mais pas de quoi décourager la pépite du PSG pour autant : «Très content et très fier d’être ici. Il n’y a que des grands joueurs. Et le fait d’être à leurs côtés, ça montre la belle saison que j’ai faite avec le PSG », a confié le joueur parisien au micro de La Chaîne L’Equipe lundi soir, juste avant le début de la cérémonie.

« Continuer par la suite »

Et Zaïre-Emery affiche son envie de continuer à progresser pour l’avenir :« Je peux être content et fier de moi. Je suis toujours fier de ce que je réalise, maintenant on pourra toujours faire mieux… Mais je suis fier de moi, et j’espère continuer par la suite ». De bon augure pour le PSG !