PSG : En pleine polémique, Neymar met tout le monde d’accord

Publié le 3 octobre 2022 à 06h30 par Thomas Bourseau

Neymar s’est englué de sa propre initiative dans une nouvelle polémique la semaine dernière en évoquant publiquement son soutien à Jair Bolsonaro pour les élections présidentielles brésiliennes. Loin de tout cela, Neymar fait le travail pour le PSG comme son compatriote Marquinhos a tenu à le souligner.

En deuxième partie de semaine dernière, Neymar fait parler de lui. Non pas pour un malaise avec Kylian Mbappé concernant sa non-réponse lors de la trêve au sujet de sa relation avec l’attaquant du PSG. Mais plutôt pour sa position politique alors que le premier tour des élections présidentielles approchait à grands pas au Brésil.

Neymar créé la polémique pour son soutien à Bolsonaro

Contrairement à Juninho ou d’autres figures emblématiques du football brésilien, Neymar n’a pas appelé à voter pour l’ex-président Luiz Inacio Lula da Silva. Au contraire, l’attaquant du PSG a milité via son compte TikTok pour Jair Bolsonaro, président sortant et qui est affilié à l’extrême droite. Un choix qui a fait beaucoup parler et a engendré une polémique.

PSG : Neymar en pleine polémique, Marquinhos lâche un message fort https://t.co/cH9coQWnaU pic.twitter.com/0bSDoiz8Dg — le10sport (@le10sport) October 2, 2022

« Nous sommes tous contents de lui pour ses prestations et pour la mentalité qu’il a sur le terrain »

Loin de tout cela, Neymar continue de représenter fièrement les couleurs du PSG, comme ce fut une nouvelle fois le cas samedi soir lors de la réception au Parc des princes de l’OGC Nice (2-1). En zone mixte et dans des propos rapportés par Canal-Supporters, son compatriote brésilien Marquinhos a souligné l’importance de Neymar au PSG. « Nous sommes tous contents de lui pour ses prestations et pour la mentalité qu’il a sur le terrain. Il aide beaucoup, se rend disponible. C’est une attitude que nous devons conserver. Là, il est en train de réaliser une belle saison. On va tout faire pour le soutenir pour qu’il la termine bien.(…) Nous voulons aller chercher de grandes choses. C’est le plus important pour lui et pour moi qui suis avec lui au PSG et en sélection. J’espère qu’il restera performant jusqu’à la fin de la saison ».