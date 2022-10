Foot - PSG

PSG : Marquinhos lâche un énorme message à Neymar

Publié le 2 octobre 2022 à 15h15 par Bernard Colas

Alors qu’il réalise un excellent début de saison avec le PSG, Neymar s’est montré moins en réussite face à l’OGC Nice (2-1) ce samedi, alors que Lionel Messi et Kylian Mbappé ont trouvé le chemin des filets. À l’issue de la rencontre, Marquinhos n’a pas manqué de saluer les récentes prestations XXL de son coéquipier brésilien.

Très en vue depuis le début de saison, avec 11 buts et 8 passes décisives au compteur sous le maillot du PSG, Neymar s’est montré moins à son avantage face à l’OGC Nice (2-1) ce samedi, alors que ses deux compères de la MNM ont permis au club de l’emporter. Lionel Messi a ouvert le score sur coup franc tandis que Kylian Mbappé, sur le banc au coup d’envoi, a inscrit le but victorieux.

PSG : Neymar en pleine polémique, Marquinhos lâche un message fort https://t.co/cH9coQWnaU pic.twitter.com/0bSDoiz8Dg — le10sport (@le10sport) October 2, 2022

« Nous sommes tous contents de lui »

Interrogé en zone mixte sur Neymar, Marquinhos a salué le début de saison de son compatriote : « Nous sommes tous contents de lui pour ses prestations et pour la mentalité qu’il a sur le terrain. Il aide beaucoup, se rend disponible. C’est une attitude que nous devons conserver. Là, il est en train de réaliser une belle saison. On va tout faire pour le soutenir pour qu’il la termine bien. »

« J’espère qu’il restera performant jusqu’à la fin de la saison »