Foot - PSG

PSG : À Paris, la «MNM» n’en finit plus d’impressionner

Publié le 3 octobre 2022 à 06h15 par Thomas Bourseau

Que ce soit Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé, tous ont constamment leur pierre à apporter à l’édifice lorsqu’ils sont tous les trois alignés dans le onze de départ. Admiratif, Gianluigi Donnarumma s’est enflammé pour ses coéquipiers du PSG.

Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ou MNM. Sur le papier, ce trio d’attaque est sans doute l’un des plus dangereux en Europe. Et en ce début de saison, au vu de l’entente des trois éléments offensifs phares de Christophe Galtier au PSG, les doutes se dissipent de plus en plus sur leur force dévastatrice.

Mbappé absent pendant un temps de la fête face à Nice

Face à l’OGC Nice, lorsque les trois n’étaient pas alignés d’entrée, le PSG a montré quelques difficultés à se montrer réaliste. Et à son entrée en jeu, Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets pour donner la victoire aux siens face aux Niçois (2-1).

Mercato - PSG : Lionel Messi reçoit un énorme appel du pied pour son avenir https://t.co/ApoIHMIlC0 pic.twitter.com/qq1kjeuZVU — le10sport (@le10sport) October 2, 2022

«Kylian, Leo et Ney sont des joueurs extraordinaires»