Foot - PSG

PSG : Mbappé décroche un nouveau record improbable

Publié le 2 octobre 2022 à 17h00 par Bernard Colas

Joueur majeur du PSG ces dernières années, Kylian Mbappé se montre régulièrement décisif dès l’entame des rencontres, mais l’international français sait également se muer en joker de luxe, en témoigne son entrée de jeu décisive face à l’OGC Nice (2-1) ce samedi, lui permettant d’égaler un vieux record.

Kylian Mbappé n’a pas l’habitude de démarrer une rencontre sur le banc de touche, et pourtant. Ce samedi, Christophe Galtier avait décidé de se passer des services de son attaquant français au coup d’envoi après la fin de la trêve internationale, marquant le début d’un véritable marathon avec 11 matches à disputer en un mois et demi. « Il y a une question de gestion pour tout l’effectif. Concernant Kylian, il a pris un choc sur la hanche face au Danemark , s’est justifié Galtier après la rencontre. Il est revenu mercredi à Paris après 48 heures de repos. Sa douleur s’est réveillée jeudi et il conservait un hématome au niveau de la hanche. J’ai discuté avec lui et il m’a semblé opportun de ne pas le faire démarrer puisqu’il avait cette appréhension. D’autant plus qu’il est concentré sur le match d’après. J’ai pu apprécier le fait qu’il soit resté disponible pour l’équipe. J’ai eu une discussion avec lui. » Cependant, l’entraîneur du PSG a décidé de faire rentrer Kylian Mbappé à l’heure de jeu suite à l’égalisation niçoise par Gaëtan Laborde.

Mbappé, un « supersub » de choix

Un choix payant, puisque Kylian Mbappé a permis aux siens de remporter la partie grâce à sa 11e réalisation de la saison. Avec ce but, le Bondynois est devenu le remplaçant le plus prolifique de l’histoire du PSG en Ligue 1 avec 9 buts au total, égalant Amara Simba.

PSG : Mbappé, Messi… Christophe Galtier justifie ses choix forts https://t.co/pGB7frETkx pic.twitter.com/Elb3LGjT1K — le10sport (@le10sport) October 2, 2022

Mbappé peut désormais viser Cavani