PSG : En direct, il annonce une très bonne nouvelle !

Paris tient peut-être enfin son deuxième grand club puisque le Paris FC va être racheté par la famille Arnault et Red Bull. Un projet colossal qui a pour but de venir concurrencer le PSG. Et selon Jérôme Rothen, c’est une excellente nouvelle pour le club appartenant au Qatar.

C'est une révolution pour le football français. En effet, le Paris FC va être racheté par la famille Arnault et Red Bull. Un projet très ambitieux prend donc forme pour l'actuel leader de Ligue 2 qui ambitionne de rivaliser avec le PSG. Une deuxième grand club va donc peut-être voir le jour à Paris comme attendu depuis très longtemps. Et selon Jérôme Rothen, c'est une bonne nouvelle pour le PSG.

Enfin un 2e grand club à Paris ?

« Ce n’est pas une mauvaise nouvelle pour le PSG! Des clubs ont essayé de rivaliser, mais le PSG a vite écrasé la concurrence, ce qui n’est pas une bonne chose et ce qui n’a jamais été un souhait pour le PSG. Paris a besoin de concurrence. Le PSG serait ravi de voir un investisseur avec autant de moyens que les Qataris arriver dans le championnat, même si ça va être dur, pour concurrencer son règne. Ils sont trop seuls aujourd’hui. Le football a besoin de concurrence, de compétition, et de rivalité. Dans toutes les capitales du monde il y a au moins deux clubs importants. Regardez Londres, Milan… Mais attention, le Paris FC ne va pas tout de suite devenir un club numéro un en Ligue 1, il va falloir passer les étapes nécessaires et ne pas aller trop vite », assure l’ancien joueur du PSG au micro de RMC.

«Ce n’est pas une mauvaise nouvelle pour le PSG»

Un avis partagé par Jean-Michel Larqué, qui salue l’arrivée d’un concurrent pour le PSG : « Avant d'aller concurrencer le PSG, le PFC a des étapes à franchir. Au-delà du domaine sportif, le plus compliqué, c'est d'aller chercher un nouveau public pour ne pas que ça sonne creux. Il faut passer l’étape stade, l’étape public… Conquérir un nouveau public ne sera pas la moindre des choses. Sont-ils capables d’attirer un public fidèle et enthousiaste? Ils peuvent le faire, il y a une bonne base, mais ce sera complexe ».