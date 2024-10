PSG : Sujet sensible, Al-Khelaïfi fait une annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le calendrier est plus chargé que jamais, plusieurs joueurs n'ont pas hésité à monter au créneau afin de s'opposer aux nouvelles cadences infernales. Allant même jusqu'à menacer de faire grève. La création de la nouvelle Coupe du monde des Clubs est notamment dans le viseur. Mais Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG mais également de l'ECA, défend cette nouvelle compétition.

Président de l'ECA, Nasser Al-Khelaïfi était présent en conférence de presse à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'organisation. Celui qui est également président du PSG a donc été interrogé sur différents sujets notamment les calendriers surchargés qui sont vivement critiqués par les joueurs. Certains d'entre eux dont Rodri ou Kevin De Bruyne n'ont pas manqué de pousser un coup de gueule publiquement, menaçant même de faire grève. Un sujet sensible à prendre au sérieux selon Nasser Al-Khelaïfi. « C'est un sujet de débat, bien sûr. Il l'a toujours été, pour être honnête, mais je pense qu'il est nécessaire que toutes les parties prenantes se réunissent pour en discuter de manière prospère et voir ce qui est le mieux pour tout le monde », promet-il dans des propos rapportés par AS.

Al-Khelaïfi défend la nouvelle Coupe du monde des Clubs

L'une des principales causes de la gronde des joueurs est la création de la nouvelle Coupe du monde de clubs qui se déroulera en juin prochain, après la saison. Autrement dit, désormais, même lorsqu'il n'y pas de compétition internationale, les joueurs n'auront pas plus de vacances. Mais Nasser Al-Khelaïfi défend ce nouveau tournoi. « Tous les clubs veulent participer à la Coupe du monde des clubs. Les joueurs ou les clubs qui ont des griefs à formuler ne participent pas à la Coupe du monde des clubs. Si vous avez une plainte à formuler, ne la jouez pas. J'ai reçu des plaintes parce qu'il y avait une limite de deux équipes par pays. Ils voulaient plus de deux équipes. Et de l'autre côté, il y a aussi des plaintes, de la part des joueurs », assure-t-il dans des propos rapportés par AS, avant d'affirmer qu'il comprend la colère des joueurs.

«Les joueurs doivent être protégés»

« Bien sûr, nous respectons les joueurs et ils doivent être protégés. Nous essayons de trouver comment générer cet argent supplémentaire. Les clubs financent l'écosystème dans les meilleures conditions et les salaires ne cessent d'augmenter. Mais nous ne nous déplaçons pas uniquement pour l'argent, c'est un mauvais message : les clubs se déplacent pour récupérer l'argent qu'ils ont dépensé. Si les compétitions et les revenus sont les mêmes et que l'autre partie veut plus de salaires… », ajoute Nasser Al-Khelaïfi.