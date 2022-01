Foot - PSG

PSG - Clash : Pierre Ménès dézingue une grosse recrue de l’été !

Publié le 10 janvier 2022 à 16h15 par G.d.S.S.

Une nouvelle fois décevant dimanche soir avec le PSG face à l’OL, Georginio Wijnaldum a été pointé du doigt par Pierre Ménès qui ne comprend pas le faible rendement de l’ancien milieu de terrain de Liverpool.

Ces derniers jours, le cas Georginio Wijnaldum a beaucoup fait parler dans l’actualité du PSG puisqu’il a été question d’une envie de départ du milieu de terrain néerlandais dans l’optique d’un retour en Premier League, une information finalement démentie par le journaliste Saber Desfarges. En attendant, Wijnaldum a une nouvelle fois été décevant dimanche soir contre l’OL (1-1), et sur son blog Pierrot Le Foot , Pierre Ménès tacle sèchement la recrue estivale du PSG.

« Wijnaldum, ce n’est pas possible »