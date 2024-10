PSG : Ce crack interpelle Luis Enrique

Amadou Diawara

Ce samedi soir, le PSG s'est imposé face au RC Strasbourg au Parc des Princes. Titularisé lors de la huitième journée de Ligue 1, Senny Mayulu s'est mué en buteur. Après le coup de sifflet final de la rencontre, le crack de 18 ans s'est totalement enflammé, envoyant un message à Luis Enrique au passage.

Ce samedi soir, le PSG a accueilli le RC Strasbourg au Parc des Princes, et ce, pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Pour ce premier match d'après-trêve internationale, Luis Enrique a décidé de faire tourner son effectif.

Titularisé contre Strasbourg, Mayulu a marqué

Pour le coup d'envoi de PSG-Strasbourg, Luis Enrique a décidé de se passer des services de son capitaine Marquinhos, de Nuno Mendes, d'Achraf Hakimi et d'Ousmane Dembélé. Alors qu'il a reposé certains cadres de son vestiaire, le coach du PSG a titularisé à la fois Milan Skriniar, Lucas Beraldo, Désiré Doué et même Senny Mayulu. Un choix judicieux, puisque le club de la capitale s'est imposé 4-2 et que le crack de 18 ans a marqué. En effet, Senny Mayulu a fait trembler les filets de Đorđe Petrović à la 18ème minute de jeu, ouvrant ainsi le score sur une offrande de Bradley Barcola.

«Le coach fera ses choix»

Lors d'un entretien accordé à DAZN ce samedi soir, Senny Mayulu s'est réjoui d'avoir été l'un des grands artisans de la victoire du PSG face à Strasbourg. Par la même occasion, le numéro 24 rouge et bleu a tenu à faire passer un message à Luis Enrique, son entraineur. « Le coach m’a fait confiance pour me faire débuter. Je suis content, j’en suis reconnaissant. Marquer, c’est incroyable, c’est un rêve d’enfant. J’essaie de continuer à gratter du temps de jeu et continuer à travailler au quotidien. Le coach fera ses choix », a confié Senny Mayulu.