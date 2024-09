PSG : Barcola va succéder à Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mis en place la saison dernière, le badge « Top Scoreur » apparaissant sur le maillot du meilleur buteur de Ligue 1, a été sur le maillot de Kylian Mbappé tout au long de l’exercice 2023-2024. Ce dimanche soir, alors que le PSG se déplace sur la pelouse du LOSC, c’est Bradley Barcola qui arborera cette précieuse distinction. Comme un symbole…

Au cours de la saison dernière, la Ligue 1 annonçait une petite révolution. Afin de récompenser le meilleur buteur du championnat français non pas à l’issue de la saison, mais bien pendant, la Ligue décidait de lancer le badge « Top Scoreur », apparaissant désormais sur le maillot du meilleur buteur en cours.

Le badge « Top Scoreur » de Ligue 1 entre Barcola et Greenwood

La semaine passée, c’est Luis Henrique de l’OM qui le portait face à Reims (2-2). Si ce samedi, Mason Greenwood a inscrit un doublé et se trouve actuellement en tête du classement avec 5 réalisations, c’est bien Bradley Barcola qui va le porter ce dimanche soir alors que le PSG se déplace sur la pelouse du LOSC (20h45). Et pour cause, ce badge est remis au meilleur buteur du championnat avant le début de la journée, et afin de le conserver, le numéro 29 parisien devra donc inscrire au moins deux buts afin de rejoindre Greenwood et ses 5 buts.

Barcola va le porter, et succède à Mbappé au PSG

Quoi qu’il en soit, le fait que Bradley Barcola porte ce badge de meilleur buteur de Ligue 1 sonne comme un beau symbole. En effet, la saison passée, c’est Kylian Mbappé qui le portait tout au long de la saison. L’ex numéro 7 du PSG n’a jamais été dépassé au classement des buteurs, lui qui porte désormais les couleurs du Real Madrid. Successeur du Bondynois sur l’aile gauche parisienne, Barcola aura désormais la lourde tâche de le faire oublier peu à peu, lui qui a parfaitement lancé sa saison avec trois buts en deux matchs...