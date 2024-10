PSG : Barcola révèle son grand secret !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Buteur contre Israël après son entrée en jeu avec l’équipe de France, Bradley Barcola confirme sa grande forme, et surtout, il démontre qu’il a sûrement déjà trouvé son geste signature : la frappe enroulée du pied droit. Et le joueur du PSG se livre sur un geste que s’étaient appropriés avant lui Thierry Henry ou encore Kylian Mbappé.

Entré en fin de match contre Israël, Bradley Barcola a tout de même trouvé le temps d'inscrire un but, son deuxième en Bleus. Lancé en profondeur, l'ailier du PSG a trouvé le chemin des filets d'une frappe enroulée du pied droit, comme souvent. Il s'agit de son geste signature sur le quel il s'est d'ailleurs confié après la victoire des Bleus (4-1).

Barcola se confie sur sa spéciale

« C’est mon deuxième but avec les Bleus, et j’espère en mettre bien d’autres. Quand la balle vient comme ça et que j’ouvre mon pied, c’est souvent but. Je travaille beaucoup ce geste-là et ça me réussit pour l’instant, donc je suis content. C’était important. On a été très efficace aujourd’hui et c’était vraiment important de faire ça. On doit s’améliorer dans le jeu mais c’est déjà très bien », confiait-il au micro de TF1.

«Quand la balle vient comme ça et que j’ouvre mon pied, c’est souvent but»

« On se sentait obligés de gagner, c’était important pour le classement. Israël est plus faible que nous, mais, nous savions que ça allait être dur. Je suis content d’avoir marqué. C’est toujours spécial. Ce sont des joueurs qui ont une présence sur le terrain. Ils nous parlent et nous aident beaucoup. Juste d’être là sur le terrain, les adversaires ont déjà cette crainte. On doit faire beaucoup plus sans eux », ajoute Bradley Barcola.