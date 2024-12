PSG - Barcola : «C’est officiellement la fin…», Riolo balance !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Habitué à critiquer très régulièrement les performances de Bradley Barcola avec le PSG, Daniel Riolo l’avait surnommé Bambi depuis le fameux match contre Newcastle l’an passé en Ligue des Champions. Et l’éditorialiste de RMC Sport a clairement annoncé de manière officielle jeudi soir dans l’After Foot qu’il n’emploierait plus ce terme au sujet de Barcola.

C’est un fait, Daniel Riolo n’a jamais sa langue dans sa poche lorsqu’il s’agit de critiquer les performances qui ne lui plaisent pas, notamment chez les stars du PSG. Marco Verratti en a fait les frais pendant des années, et Bradley Barcola est désormais l’une des cibles favorites du chroniqueur de l’After Foot, sur RMC Sport. Tout avait débuté la saison passée, lors du match nul entre le PSG et Newcastle (1-1) en Ligue des Champions au Parc des Princes.

« Bambi », l’origine du surnom donné par Riolo

« Cette histoire de jeunesse, je n’accepte pas l’argument. Pour moi, ce n’est pas possible. Il est gentil Bambi, mais il fait six mois à Lyon, il s’en va car le club dit 'il y a du blé à se faire dessus' et il va au PSG. À partir du moment où il va au PSG, il prend tout. Il prend le transfert avec tout son entourage qui a chialé toute la journée de mes propos d’hier. Ils se sont tous gavés en commission et en cadeaux. Ça leur va de prendre l’oseille et la gloire quand ça va dans ce sens-là, mais ils ne veulent pas les critiques qui vont avec. À partir du moment où tu rentres dans le club, tu acceptes tout ce qui va avec », avait notamment lâché Riolo à l’époque sur l’attaquant du PSG, recruté à l’OL quelques mois auparavant.

« C’est officiellement la fin »

Mais en direct à l’antenne jeudi soir, Riolo a annoncé la fin de ce surnom au sujet de Bradley Barcola, et balance les dessous de l’histoire avec l’entourage de l’attaquant du PSG : « C'est officiellement la fin du surnom Bambi. Tant qu'on ne s'en plaignait pas officiellement et à partir du moment où on m'a dit que ça faisait du mal et qu'on ne comprend pas que c'est une blague... Moi je ne veux pas faire de mal aux gens et comme visiblement son entourage vit très mal le truc et qu'on m'en a informé officiellement, bon bah on va arrêter. Si les gens souffrent d'un surnom, tant pis. Mais surtout, les gens sont en train de se rendre compte que Désiré Doué est au-dessus de lui. Et ça pour le coup c'est vrai », explique-t-il.