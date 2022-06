Foot - PSG

PSG : Angel Di Maria répond au tacle de Neymar !

Après la victoire de l’Argentine lors de la Finalissima contre l’Italie, Neymar ne s’était pas privé pour se moquer des joueurs de l’Albiceleste et de leur célébration en demandant s’ils avaient gagné la Coupe du Monde. Questionné sur le sujet, Angel Di Maria n’a pas rien reproché à son ancien coéquipier au PSG.

Même quand ils ne sont pas au PSG, ils continuent de faire parler d’eux. Actuellement en sélection, Angel Di Maria et Neymar vivent des succès distincts avec leur pays respectif. Le premier a remporté la Finalissima contre l’Italie alors que le second continue de se rapprocher du record de buts de Pelé. Mais la semaine dernière, les futurs ex-coéquipiers au PSG ont été liés par une déclaration salée. Après le succès de l’Argentine, Neymar n’a pas hésité à se moquer de leur célébration : « Ils ont gagné la Coupe du Monde ? ». Une phrase piquante accueillie par toute l’Argentine. Y compris Angel Di Maria, buteur lors de cette victoire, qui a été questionné sur le sujet…

🇯🇵0⃣🆚1⃣🇧🇷Nouveau succès pour le Brésil de @marquinhos_m5 et @neymarjr qui s'est imposé 1-0 face au Japon ce lundi, en match amical.⚽️ @neymarjr buteur !#JAPBRE — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 6, 2022

« C'est normal, il aime toutes ces choses »