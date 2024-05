PSG : Al-Khelaïfi a pris une décision inattendue avec Mbappé

Alexis Brunet

Au fur et à mesure des années, Kylian Mbappé est devenu un joueur majeur du PSG, au point d'être traité comme une légende. En effet, alors qu'il avait décidé de prendre un certain recul avec les joueurs par rapport au début de l'ère QSI, Nasser Al-Khelaïfi a toujours eu des rapports très personnels avec son attaquant. Un comportement similaire à celui que le président parisien avait avec Zlatan Ibrahimović ou encore Thiago Silva.

Après avoir remporté la Ligue 1 et le Trophée des champions cette saison, Kylian Mbappé a l'occasion de terminer en beauté son aventure au PSG, en remportant la finale de la Coupe de France. Pour y arriver, le champion du monde et le club de la capitale devront venir à bout de l'OL d'Alexandre Lacazette.

Cela n'a pas toujours été très rose entre Al-Khelaïfi et Mbappé

En sept ans, Kylian Mbappé s'est fait de très bons amis au PSG, mais pas seulement. En effet, le champion du monde a également eu plus de mal avec certains acteurs du club de la capitale. Les relations étaient par exemple parfois très tendues entre l'attaquant et Nasser Al-Khelaïfi. Le président parisien avait d'ailleurs élevé le ton l'été dernier, ce qui avait conduit à la mise à l'écart du Français, au sein du loft du PSG.

Al-Khelaïfi avait une relation très personnelle avec Mbappé