Problème au PSG, Thierry Henry pousse un coup de gueule

Alexis Brunet

Arrivé au PSG l'été dernier, Bradley Barcola semble monter en régime au fil de la saison. Le Parisien est souvent utilisé par Luis Enrique, mais il est possible que le coach parisien doive se passer de son attaquant prochainement. En effet, l'ancien Lyonnais est sorti sur blessure lors du match de l'équipe de France Espoirs. Et Thierry Henry s'est montré alarmiste au sujet de Barcola.

Le PSG va bientôt aborder un moment très important de sa saison, avec les quarts de finale de Ligue des champions, et une double confrontation face au FC Barcelone. La rencontre aller aura lieu le 10 avril prochain à Paris.

Barcola s'est blessé avec l'équipe de France Espoirs

Luis Enrique espère pouvoir compter sur tous ses joueurs pour la double confrontation face au FC Barcelone. Malheureusement, il est possible que le coach du PSG soit privé de Bradley Barcola face au club espagnol. L’attaquant parisien s’est blessé lors du match de l’équipe de France Espoirs face à la Côte d'Ivoire. Il a été contraint de sortir après seulement 30 minutes de jeu.

Mercato : Le PSG s'attaque à une joueur de Deschamps, ce sera 100M€ https://t.co/EKasungNpx pic.twitter.com/POln847Hz7 — le10sport (@le10sport) March 22, 2024

«Mais excusez-moi c’est chiant»