PSG : Mbappé fait une promesse pour son transfert

S’il a décidé de quitter le PSG en juin prochain, à la fin de son contrat, Kylian Mbappé n’a pas encore annoncé officiellement son choix. Interrogé à ce sujet ce vendredi en conférence de presse, l’international français a assuré qu’il parlerait une fois qu’il aurait quelque chose à dire. Pour le moment, il souhaite se concentrer sur les échéances à venir du club de la capitale.

Ce ne sera pas pour aujourd’hui. Présent en conférence ce vendredi, à la veille de la rencontre entre l’équipe de France et l’Allemagne, Kylian Mbappé a répondu aux questions sur son avenir, sans donner plus d’informations pour autant. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, l’attaquant de 25 ans est annoncé sur le départ, pour le Real Madrid.

« Si j’ai quelque chose à dire je viendrai et je le dirai et très facilement »

S’il ne l’a pas encore fait, Kylian Mbappé a assuré qu’il s’exprimerait sur son avenir une fois qu’il aura une annonce à faire : « Le jour où j'aurai quelque chose à annoncer, je viendrai. Je pense que je ne me suis jamais caché, j’ai jamais eu peur. Si j’ai quelque chose à dire je viendrai et je le dirai et très facilement parce que c’est pas quelque chose de grave. C’est juste que je n’ai rien à annoncer en fait. Désolé de décevoir, mais je n'ai rien de croustillant à vous annoncer . » Pour le moment, Kylian Mbappé veut se concentrer sur ses objectifs avec le PSG et notamment la Ligue des champions.

« Faire un triplé est beaucoup plus importante que la question de savoir si oui ou non je vais rester »