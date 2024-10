Polémique Mbappé : La terrible confidence au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé se retrouve au coeur de la polémique avec sa sortie en boîte de nuit du côté deStockholm alors qu’il était censé récupérer de sa blessure avec le Real Madrid. Et il semblerait que le football entier soit frappé par un gros manque d’autorité de la part des entraîneurs comme l’a confié une source interne du PSG à Daniel Riolo.

Le cas Kylian Mbappé fait couler beaucoup d’encre cette semaine, et il soulève de grosses interrogations sur la mentalité globale des joueurs et du manque de cadre imposé par les entraîneurs. Rappel des faits : le capitaine de l’équipe de France ne s’est pas rendu en sélection puisqu’il était censé récupérer de sa blessure avec le Real Madrid, mais il a été aperçu en boîte de nuit jeudi soir à Stockholm, en Suède. Et au micro de l’After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo s’est lâché à ce sujet.

« On m’a raconté au PSG qu’il n’y avait plus de limite »

L’éditorialiste de RMC rapporte même une confidence qu’on lui a faite au sein du PSG sur le manque de limitées imposées aux joueurs : « Peut-être que Deschamps, il acte que comme dit Mbappé le football a changé et qu’il y a des choses qu’on imposait aux joueurs, une forme de discipline, tu n’y arriveras plus. Dans le vestiaire du PSG, on me le racontait récemment, ça ne parle plus limite entre les joueurs. Tu as le mec sur son portable, l’autre aussi. Les vestiaires évoluent, les mentalités aussi »,indique Riolo.

« Le discours de Deschamps ne va plus passer »

Et il affiche ensuite son inquiétude pour la suite de l’aventure de Didier Deschamps après cet épisode Mbappé : « Un mec comme Deschamps, s’il a perdu son vestiaire, c’est peut-être pour autre chose. Son discours ne va plus passer, mais lui en tout cas, essaie de raccorder avec ce genre de réactions concernant notamment la vie privée de Mbappé. Et dans le vestiaire, personne lui en veut. Si ça n’emmerde personne à l’intérieur du vestiaire et l’entraîneur. Si le Real a donné l’autorisation, tu vas t’affoler pour quoi en fait ? », poursuit Riolo. Affaire à suivre…