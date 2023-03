«On est triste», le vestiaire du PSG se lâche après le fiasco

Arnaud De Kanel

Mercredi, le PSG subissait une nouvelle déconvenue en Ligue des champions sur la pelouse du Bayern Munich. Une nouvelle élimination en 1/8ème de finale, la 5ème en 7 ans, malgré de nombreux efforts financiers consentis. Après la rencontre face à Brest, Warren Zaïre-Emery a dévoilé le sentiment qui traverse le vestiaire du PSG suite à ce fiasco.

Le PSG est encore loin d'être guéri des blessures du Bayern. Les stigmates de cette rencontre étaient encore visibles chez des Parisiens qui ont eu énormément de mal à se défaire de Brest. L'état d'esprit était également loin d'être irréprochable avec une attitude consternante de certains joueurs qui montrent que ce PSG n'est pas une équipe. Trois jours après une nouvelle défaite en Ligue des champions, c'est Warren Zaïre-Emery, 17 ans, qui a été envoyé au micro de Canal+ pour réagir sur la rencontre. Le jeune milieu de terrain en a profité pour décrire l'état d'esprit actuel du vestiaire.

Mbappé frôle la catastrophe, ils hallucinent https://t.co/B70M49nBvf pic.twitter.com/WkEdMGnfDA — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

«On est triste et déçu»

« On commence bien le match. Après, on les laisses revenir mais à la fin on marque à la dernière minute. Cela montre que l’on est une équipe solidaire et que l’on donne tout jusqu’à la fin. Dur de retrouver le moral après le Bayern ? C’est sûr qu’après une défaite on est tous triste et déçu mais il fallait rebondir aujourd’hui. On a sû ramener les trois points à la maison », a déclaré le joyau de 17 ans. Objectif Ligue 1 désormais pour le PSG.

«On va tout donner»