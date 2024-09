OM - Rabiot : L’enfer lui est promis à Paris !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Encore trop juste physiquement, Adrien Rabiot n’a pas été appelé par l’OM pour jouer face à l’OL ce dimanche soir. Se remettant en forme, le milieu de terrain pourrait être à 100% pour affronter le PSG le 27 octobre. Un Classique qui se disputera au Vélodrome alors qu’on attend bien évidemment le retour de Rabiot au Parc des Princes. En mars 2025, ça risque d’être électrique…

Formé au PSG, Adrien Rabiot avait juré qu’il ne porterait jamais le maillot de l’OM. Voilà qu’il s’est engagé pour deux saisons avec le club phocéen. Une trahison qu’il risque de sentir lors de son retour au Parc des Princes en mars 2025. Pour ce Classique PSG-OM, les oreilles de Rabiot devraient siffler.

« Il va être sifflé par les Parisiens, ça c’est sûr »

Passé par le PSG et l’OM, Daniel Bravo a prévenu Adrien Rabiot pour son retour au Parc des Princes. Pour So Foot, il a alors lâché : « Il va être sifflé par les Parisiens, ça c’est sûr, peut-être qu’ils ne lui pardonneront jamais, mais connaissant son caractère, je pense qu’il va fermer l’oreille et ne pas être trop attentif à ce qui se dit autour de lui ».

« Je me suis fait copieusement siffler quand je suis revenu à Paris »

Ayant signé à l’OM après avoir joué au PSG, Edouard Cissé s’est remémoré son retour au Parc des Princes avec le maillot olympien. « Je me suis fait copieusement siffler quand je suis revenu à Paris, Gabi (Heinze) encore plus. Mais c’était de bonne guerre », a-t-il raconté pour So Foot.